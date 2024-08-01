Израиль ликвидировал полевого командира «Хезболлы»

Армия Израиля сообщила о ликвидации ударом с воздуха полевого командира движения «Хезболла» на юге Ливана.

«ВВС Израиля уничтожили полевого командира «Хезболлы» в районе Эль-Бузурии на юге Ливана», - говорится в заявлении.

Ликвидированный командир «был вовлечен в террористическую деятельность», его уничтожение представляет собой «значительный удар по возможностям террористической организации «Хезболла» в южной части Ливана», отметили в армейской пресс-службе.