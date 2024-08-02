Российский «Солнцепёк» вместе с экипажем уничтожили украинцы

Российскую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили беспилотником на запорожском направлении, информирует пресс-служба СБУ.

«Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк», которая является «гордостью» российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на запорожском направлении», - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что во время разведки бойцы СБУ зафиксировали позицию системы, которая была снаряжена полным боекомплектом и готова для нанесения удара: «После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой».