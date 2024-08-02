В июле экспорт сырой нефти из ключевых российских портов упал до 19-месячного минимума, что привело к снижению морских поставок нефти во всем мире, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поставки нефти марки Urals из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали почти до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с). В июне этот показатель достигал 2,2 млн б/с.

Как уточняет Bloomberg, мировые поставки нефти в прошлом месяце снизились примерно на 586 тыс. б/с. Общий объем поставок в Китай упал более чем на 1,4 млн б/с, что стало самым большим падением в этом году. Агентство уточняет, что итоговые цифры могут измениться, когда больше судов укажут свои конечные пункты назначения. Ожидается, что рост поставок со стороны ведущих экспортеров Саудовской Аравии (5,8 млн б/с) и США (4,4 млн б/с) помог компенсировать снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.