Мадуро пугает американцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил передачу прав на разработку нефтяных и газовых месторождений на территории страны странам БРИКС, если США и их союзники продолжат попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле . Его слова приводит телеканал VTV.

По словам Мадуро, БРИКС «представляет собой гигантский рынок для национальных производителей, гарантирующий развитие экспорта и экономики Венесуэлы», и Каракас заинтересован в этих возможностях.

У американской компании Chevron пять совместных предприятий с Petróleos de Venezuela (PDVSA). Они разрабатывают месторождения Боскан в штате Сулия (Chevron принадлежит 39,2% акций), месторождения около озера Маракайбо (у Chevron 25,2%), месторождения Ориноко близ одноименной реки (30%) и в Карабобо (34%), а также газовое месторождение Лоран вдоль морской границы Венесуэлы и Тринидада и Тобаго (60%). В июне Reuters сообщал, что Венесуэла рассматривает возможность продления контракта между PDVSA и Chevron до 2047 года.

В июле в Венесуэле прошли президентские выборы. Центризбирком объявил победителем действующего главу государства Мадуро. Оппозиция уверена, что победить должен был их кандидат Эдмундо Гонсалес. В стране начались протесты и столкновения с полицией и военными. По данным правозащитников, погибли не менее 11 человек, более 1000 человек задержаны. Ряд стран, в том числе США и ЕС, не признали итоги выборов.