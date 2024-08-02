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Дети героев, ставших символом Победы, вновь собрались в рамках проекта «Мой отец - герой» для участия в мероприятиях, делясь любовью, заботой и вниманием под лозунгами единства и солидарности. Мероприятие, организованное 2 августа при поддержке Министерства культуры, Центра Гейдара Алиева, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государственного агентства по туризму, отеля Hyatt Regency, компании AzFit и компании Fire Land Production, предоставило возможность около 300 детям шехидов из регионов и отдаленных сел Азербайджана отдохнуть и хорошо провести время.

В Центре Гейдара Алиева известный ведущий Эльвин Марданов поприветствовал семьи шехидов от имени сотрудников Центра, провел для них экскурсию. Работники Центра рассказали об экспозициях и фото-стендах, отражающих славный жизненный путь, богатое наследие и многочисленные заслуги перед страной общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Затем, после часа с приглашенными аниматорами, детей повезли на экскурсию по Баку на специальных автобусах, которые сопровождали сотрудники МВД. Далее, как и планировалось, мероприятие продолжилось в отеле Hyatt Regency развлечениями у бассейна, за праздничным столом и большим концертом. В третий раз проходящее в Hyatt Regency это мероприятие каждый раз отличается особой привлекательностью. День, проведенный у бассейна в окружении детей шехидов, запомнился множеством незабываемых моментов. Официальная часть мероприятия началась с исполнения гимна Азербайджана хором «Моя Шуша». Затем выступили гости мероприятия: представитель Министерства культуры Джахангир Салимханов, представитель Министерства обороны полковник Хабиб Мамедов, глава медиагруппы APA Вюсаля Махиргызы и руководитель Fire Land Production Джалал Гурбанов, которые передали свои сердечные слова и наилучшие пожелания детям шехидов.

Джалал Гурбанов: «Проект «Мой отец-герой» – «Мой сын-герой» – это одна семья, в основе которой лежит любовь к Родине, внимание и забота о детях шехидов, ответственность перед их наследием. В каждом регионе нашей Родины есть шехиды, которые отдали свои жизни во имя Родины. Мы должны окружить их родных теплом, любовью и вниманием, дать им понять, что они не одиноки и не будут одиноки, что светлые и благополучные дни всегда будут с ними. Любовь к Родине объединяет участников проекта «Мой отец - герой» – «Мой сын-герой». Любовь, которую мы отдаем тем, кто пожертвовал своей жизнью, – это наш долг перед ними. Мы должны стать бальзамом для сердец, несущих боль утраты. Эти люди носят гордое и почетное звание. То, что мы делаем для них, – это наше обязательство перед словами президента Ильхама Алиева «Служить наследию шeхидов – долг каждого азербайджанца». Те, кто лег в священную землю, чтобы враг не топтал ее, те, кто отдал свои жизни, чтобы флаг Азербайджана развевался, родители, которые, несмотря на боль и страдания, говорят «Да здравствует Родина!», – все они воплощают любовь к Родине. Единственный способ быть достойными наших шехидов – это возносить на этой земле их наследие голосом мира, любви и милосердия. Мы делили и будем делить горе, радость и счастье». Ветераны Второй Карабахской войны Полад Рзаев, Камран Бахышзаде, Сабир Дуньямалыев, Интигам Акперов поделились своими воспоминаниями, рассказали детям шехидов о своем славном пути. Полад Рзаев, ветеран, потерявший обе ноги на Отечественной войне: «Я не только ветеран, но и один из детей шехидов, как и вы, потерял отца в Первую Карабахскую войну. Даже нет могилы отца, куда я мог бы прийти, чтобы поделиться своими чувствами. Сегодня, несмотря на то что потерял обе ноги, я отомстил за своего отца, ваших отцов и тысячи азербайджанцев. Я горжусь своей службой Родине». Камран Бахышзаде, ветеран, потерявший оба глаза на войне: «Ваши отцы – наши близкие друзья. Друзья по окопам, которых мы потеряли, но никогда не забудем. Я потерял глаза в свой день рождения, но эта дата для меня самая почетная».