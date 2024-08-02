Американская разведка: российские военные помогают хуситам

Сотрудников российской военной разведки направили в Йемен для оказания помощи поддерживаемым Ираном хуситам в борьбе с торговыми судами в Красном море, утверждает Middle East Eye.

Сотрудники ГРУ действуют на контролируемой хуситами территории Йемена в качестве консультантов, рассказал изданию высокопоставленный американский чиновник, говоря на условиях анонимности и ссылаясь на данные разведки США. Собеседник издания заявил, что офицеры российской спецслужбы действуют в Йемене уже «несколько месяцев», чтобы помочь повстанцам в их нападениях на коммерческие суда, которые, по словам хуситов, совершаются в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Американские разведданные, предоставленные MEE, не раскрывают, где действуют российские советники. Белый дом и Министерство обороны не ответили на запрос издания о комментарии по этой информации к моменту публикации.