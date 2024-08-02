В субботу, 3 августа, на освобожденной от оккупации территории села Калафалыг Лачинского района Азербайджана произошел минный инцидент. Об этом сообщается в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно заявлению, житель села Вагазин Лачинского района Сулейманов Али Зейналабдин оглу, 1960 года рождения, во время выпаса скота на участке высоты Сарыбаба в районе села Калафалыг, подорвался на противопехотной мине на не очищенной от мин территории. В результате Сулейманов ранен в левую ногу. В прокуратуре Лачинского района проводится расследование», - отмечается в заявлении.

Ведомства в очередной раз призывают граждан строго соблюдать меры безопасности, внимательно следовать предупреждающим знакам об опасности мин, не входить на незнакомые территории.

Напомним, 2 августа в селе Гызылгаджилы Газахского района, возвращенном Азербайджану на основании соглашения о делимитации азербайджано-армянской границы, взорвались мины, заложенные Арменией. В результате были ранены четыре человека.