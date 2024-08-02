Мухтар Бабаев сказал американцу: «Почему они просят вдвое больше от Азербайджана?»

В беседе с американскими журналистами Бабаев отметил, что не ожидал, что ему доверят такую ответственную работу.

Сотрудники New York Times посетили Азербайджан и провели беседу с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, возглавляющим подготовку к COP 29.

В преддверии глобального климатического саммита COP 29 в Баку внимание западных СМИ к Азербайджану возросло. Ведущие международные издания направляют своих сотрудников в страну, принимающую конференцию, посвященную обсуждению шагов по предотвращению глобального потепления.

«56-летний Бабаев и его команда должны сбалансировать почти невозможное - расходящиеся интересы, от доминирующих нефтяных стран, таких как Саудовская Аравия, до тонущих островных государств, таких как Вануату», — пишет газета.

В статье говорится, что существует общий консенсус среди мировых стран о постепенном отказе от ископаемых видов топлива для остановки глобального потепления и сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако для таких государств, как Азербайджан, в которых бюджетные доходы в основном формируются за счет нефти и газа, это является непростой задачей.

«Несмотря на общее согласие о необходимости скорейшего прекращения использования ископаемого топлива, Бабаев выступил в защиту тех, кто его добывает, особенно природного газа, который сделал его страну крупным игроком на геополитической сцене в последние годы, когда Европа пыталась найти замену российским поставкам.

По сравнению с нефтью и углем, отметил он, газ — менее вредный для природы энергетический ресурс. Бабаев также добавил: «Если европейские страны против газа, то почему они просят больше от Азербайджана? Почему комиссар Симсон приезжает в Баку три-четыре раза в год?» — сказал министр, подразумевая Кадри Симсона, комиссара Европейского союза по энергетике», цитирует New York Times.

Газета пишет, что в условиях нарастающей тревоги по поводу глобального потепления, когда наблюдаются рекордные температуры и аномальные погодные условия, Азербайджан также начал процесс перехода от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии.

New York Times отмечает противоречивую политику западных стран в отношении климата. Несмотря на запрет для своих банков финансировать ископаемое топливо, Европа продолжает потреблять азербайджанский газ и надеется, что другие страны профинансируют расширение трубопроводов. В то же время Соединенные Штаты призывают мир быстрее бороться с изменением климата, несмотря на то, что они производят и экспортируют больше нефти и газа, чем когда-либо.

«Сегодня Азербайджану нелегко оставаться страной, производящей ископаемое топливо», — сказал министр Мухтар Бабаев. Он отметил, что другие азербайджанские чиновники с оттенком беспокойства спрашивают его: «Зачем вам нужно привлекать это давление со всех сторон?».

Мухтар Бабаев также рассказал о стратегии президента Ильхама Алиева по превращению освобожденных от оккупации территорий в зону зеленой энергии. По его словам, Азербайджан за счет нефтегазовых доходов «развил свою экономику, восстановил инфраструктуру, обеспечил 100 процентов населения электроэнергией, почти в каждый дом провел газ и воду».

«Теперь правительство может подумать: «Нефть и газ — это хорошо, но давайте посмотрим в будущее», — сказал он.