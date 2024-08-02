Гулуев и Асланова обещали гражданам Азербайджана высокооплачиваемую работу
Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, пообещавших более 100 человек трудоустроить в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе расследования было установлено, что некоторое время назад Эршад Гулуев и Севиндж Асланова учредили ООО Go Abroad и стали размещать в соцсетях объявления о высокооплачиваемой работе в Германии, Нидерландах, Великобритании и других странах. Они обещали желающим трудоустроиться помощь с визами и работой, однако на деле просто обманывали граждан.
В результате жертвами мошенников стали около 100 человек, каждый из них заплатил от 1000 до 2000 манатов.
В следственном отделе Насиминского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Эршад Гулуев на время следствия находится под арестом, в отношении Севиндж Аслановой избрана альтернативная мера пресечения.