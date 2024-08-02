Гулуев и Асланова обещали гражданам Азербайджана высокооплачиваемую работу

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, пообещавших более 100 человек трудоустроить в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено, что некоторое время назад Эршад Гулуев и Севиндж Асланова учредили ООО Go Abroad и стали размещать в соцсетях объявления о высокооплачиваемой работе в Германии, Нидерландах, Великобритании и других странах. Они обещали желающим трудоустроиться помощь с визами и работой, однако на деле просто обманывали граждан.