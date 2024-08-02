Рейтинг Украины понизили до «выборочного дефолта»

«Правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться, и мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней», — сообщили в S&P.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD — selective default). Об этом говорится в заявлении S&P от 2 августа.

Агентство понизило рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до уровня «D» (дефолт). По остальным приоритетным необеспеченным долговым обязательствам Украины агентство подтвердило рейтинг на уровне «CC» (то есть эмитент испытывает серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам).

Рейтинговое агентство Fitch в конце июля понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня C («дефолт неизбежен») с предыдущего CC («высокая вероятность дефолта»). В сообщении Fitch говорилось, что соглашение о реструктуризации внешнего государственного долга на 20 миллиардов долларов, достигнутое 22 июля между правительством Украины и некоторыми кредиторами, «знаменует собой начало процесса, подобного дефолту».

1 августа истек срок соглашения, согласно которому Украина могла не перечислять международным кредиторам текущие платежи по долгам. Соглашение приняли после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В июне 2024 года Минфин Украины предложил кредиторам списать 60% текущей стоимости ее долга, то есть примерно 12 миллиардов долларов, но держатели облигаций не согласились.