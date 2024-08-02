Украинцы потопили российскую подлодку

Украинские военные потопили в Крыму российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону». Информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ.

«Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага в… Крыму», говорится в сообщении.

По подтвержденной информации, подразделениями ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил ВСУ повреждены 4 пусковые установки ЗРК «Триумф». Также в порту Севастополя поражена подводная лодка Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону». «В результате попадания лодка затонула на месте», - отмечается в сообщении.

В Генштабе ВСУ уточнили, что подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса Kilo, способных применять ракеты «Калибр».

«Ростов-на-Дону» была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.