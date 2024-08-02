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Антимигрантские протесты начались в различных городах Великобритании с участием в общей сложности нескольких тысяч человек. Как сообщили британские СМИ, крупные акции прошли в Манчестере, Портсмуте, Белфасте и городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл. Согласно газете The Sun, одновременно с протестами правых активистов в стране состоялись демонстрации против расизма, организованные левыми политическими силами. В Манчестере между двумя группами манифестантов произошли стычки, есть задержанные.

Вещательная корпорация BBC сообщила, что массовые акции также состоялись в Лидсе, Ливерпуле, Блэкберне, Ноттингеме и североирландском Бангоре. В Блэкпуле на северо-западе Англии некоторые больницы ограничили прием пациентов на фоне протестов в центре города. Ранее газета The Guardian проинформировала, что силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе приведены в состояние повышенной готовности из-за антимигрантских протестов. Ожидается, что акции состоятся как минимум в 20 британских городах в течение выходных.