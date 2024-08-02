Хаос в Британии: протесты против мигрантов фото
Антимигрантские протесты начались в различных городах Великобритании с участием в общей сложности нескольких тысяч человек. Как сообщили британские СМИ, крупные акции прошли в Манчестере, Портсмуте, Белфасте и городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл.
Согласно газете The Sun, одновременно с протестами правых активистов в стране состоялись демонстрации против расизма, организованные левыми политическими силами. В Манчестере между двумя группами манифестантов произошли стычки, есть задержанные.
Вещательная корпорация BBC сообщила, что массовые акции также состоялись в Лидсе, Ливерпуле, Блэкберне, Ноттингеме и североирландском Бангоре. В Блэкпуле на северо-западе Англии некоторые больницы ограничили прием пациентов на фоне протестов в центре города.
Ранее газета The Guardian проинформировала, что силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе приведены в состояние повышенной готовности из-за антимигрантских протестов. Ожидается, что акции состоятся как минимум в 20 британских городах в течение выходных.
Протесты проходят на фоне убийства в английском городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса по мотивам творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт. Нападавший был немедленно задержан. Он родился в валлийском Кардиффе. По информации The Times, Рудакубана - этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине. Жертвами атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.
30 июля в Саутпорте начались антимигрантские протесты, которые переросли в беспорядки. Согласно телеканалу Sky News, акции были организованы сторонниками крайне правой организации English Defence League. Протестующие забросали камнями местную мечеть, повредили продуктовые магазины, подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка с помощью бутылок и петард. Всего в ходе беспорядков пострадали около 40 полицейских.
31 июля протестные акции также прошли в Лондоне и Хартлпуле. Столичная полиция задержала более 100 человек, которые устроили беспорядки у ворот резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит. Вечером 2 августа протестная акция с участием по меньшей мере нескольких сотен английских националистов прошла в Сандерленде. Протесты в итоге переросли в столкновения с полицией. По итогам акции были задержаны десять человек, четверо сотрудников правоохранительных органов госпитализированы.