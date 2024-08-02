«Мы призываем тех, кто хочет покинуть Ливан, забронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по наиболее предпочтительному маршруту. Граждане США, у которых нет средств для возвращения домой, могут обратиться в посольство за финансовой помощью в виде репатриационных займов», – говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что, несмотря на отмену многих рейсов, билеты остаются в продаже, при этом гражданам не стоит рассчитывать на эвакуацию Вооруженными силами США, к чему последние прибегают очень редко.

«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации и быть готовыми пребывать в укрытии в течение длительного периода времени», – говорится в заявлении.

Правительство Великобритании также призвало своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть страну на фоне опасений войны между Израилем и «Хезболлой» и более широкого регионального конфликта.

«Напряженность высока, и ситуация может быстро ухудшиться, - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. - Мы работаем круглосуточно, чтобы усилить наше консульское присутствие в Ливане, но мое послание британским гражданам ясно - уезжайте немедленно».