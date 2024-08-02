Любым рейсом: граждан США и Британии призывают срочно покинуть Ливан новость дополнена
Посольство США в Бейруте в субботу призвало американских граждан покинуть Ливан, воспользовавшись любым доступным авиарейсом.
«Мы призываем тех, кто хочет покинуть Ливан, забронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по наиболее предпочтительному маршруту. Граждане США, у которых нет средств для возвращения домой, могут обратиться в посольство за финансовой помощью в виде репатриационных займов», – говорится в заявлении.
В дипмиссии отметили, что, несмотря на отмену многих рейсов, билеты остаются в продаже, при этом гражданам не стоит рассчитывать на эвакуацию Вооруженными силами США, к чему последние прибегают очень редко.
«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации и быть готовыми пребывать в укрытии в течение длительного периода времени», – говорится в заявлении.
Правительство Великобритании также призвало своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть страну на фоне опасений войны между Израилем и «Хезболлой» и более широкого регионального конфликта.
«Напряженность высока, и ситуация может быстро ухудшиться, - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. - Мы работаем круглосуточно, чтобы усилить наше консульское присутствие в Ливане, но мое послание британским гражданам ясно - уезжайте немедленно».