Россияне прорвались в Часов Яр

Россиянам удалось прорваться через водный канал Северский Донец - Донбасс под Часовым Яром, и сейчас бои идут в западной части города. Об этом сообщает военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

«Российские силы вторжения форсировали канал Часов Яр и сейчас продвигаются в первый западный квартал города», – написал он в Х.

К такому выводу Рёпке пришел, проанализировав карту недавних боевых действий и сопоставив снимки Часова Яра со спутника с кадрами видео, опубликованного вчера подразделением беспилотников «Ясны очи» 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее о прорыве россиян к западу от канала писали российские Z-паблики.