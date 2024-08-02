Эльнур Мамедов, отдел экономики 19:11

В прошлом году немало государств столкнулись с массовым оттоком российских релокантов, вызванным, очевидно, переосмыслением обстоятельств, которые вынудили их покинуть Россию. Однако данная тенденция в значительно меньшей степени затронула Армению. Даже несмотря на переживаемый этой страной тяжелый политический кризис, связанный с поражением в войне с Азербайжаном и ухудшением российско-армянских отношений. В 2022 году официальный Ереван оценил релокацию россиян в более чем 100 тысяч человек. По некоторым данным, именно Армения заняла первое место в мире по количеству релокантов из России. Эту картину органично дополняет курс армянского драма, который в 2022 году, после почти 20-процентного роста по отношению к доллару, стабильно остается на уровне многолетних максимумов.

В 2023 году крупные IT-компании, переехавшие из России в Армению, заплатили в три раза больше налогов, чем в 2022-м. Выделять их в отдельную группу вполне логично, поскольку именно айтишники составили значимую часть релокантов. В этом смысле Армения заметно отличается от Грузии, которую чаще выбирают представители креативных индустрий (художники, дизайнеры, журналисты). Что же касается айтишников, то Армения привлекает их комфортным налоговым режимом, неплохой ситуацией с платежами (в том числе из России) и вполне предсказуемым сценарием получения вида на жительство (ВНЖ). Как отмечает Forbes, все эти преимущества сохраняются и в 2024 году. Главным образом, из-за лояльного отношения властей Армении, которые старались и продолжают стараться удержать в стране компании, переехавшие из России.

На фоне ухудшающихся отношений между лидерами и правительствами России и Армении, а также открыто демонстрируемой неприязни армянского населения ко всему российскому, выглядит это довольно странно. Но только для тех, кто не знает, что в Армении действует льготный налоговый режим для стартапов с нулевыми НДС и налогом на прибыль, а также с льготными ставками по дивидендам и подоходному налогу сотрудников. И хотя режим этот применяется только в отношении компаний, работающих на экспорт, в целом налоговый режим в Армении для бизнеса можно назвать комфортным. Например, индивидуальные предприниматели и компании с небольшим годовым оборотом (до 115 миллионов драмов или до 300.000 долларов в год) обычно встраиваются в упрощенную систему и платят всего 5 процентов с оборота. Кроме того, армянские налоговики не требуют физического нахождения по указанному адресу компании и не устраивает проверок. Еще одно важное преимущество – простота легализации. Так, в прошлом году россияне в массовом порядке уезжали из Турции из-за отказов в выдаче вида на жительство (ВНЖ). В Грузии можно свободно находиться и без него, но IT-специалисты предпочитают надежный статус, а получить в Грузии ВНЖ так же сложно, как и в Турции.

А вот в Армении такой проблемы нет — миграционное законодательство и реальная практика здесь более чем гуманны. Правда, срок безвиза для россиян здесь меньше, чем в Грузии, но и шесть месяцев пребывания в стране без визы — тоже неплохо по сравнению с двумя месяцами в Турции или тремя - в Казахстане. К тому же, процесс получения ВНЖ в Армении вполне предсказуем. Для россиян самый простой вариант — это краткосрочный (на год) ВНЖ посредством трудоустройства в местную компанию (можно и в собственную) или даже через ИП. В Грузии для людей без грузинского происхождения дорога к гражданству практически закрыта. Казахстан, как, впрочем, и популярная у российских релокантов Сербия, требуют от них отказаться от паспорта РФ. В Армении таких проблем нет, да и сдача языкового экзамена также не требуется. Кроме того, существуют и упрощенные варианты получения гражданства, позволяющие сократить срок получения паспорта гражданина Армении до 8–12 месяцев, представив соответствующим службам доказательства связи со страной. Поэтому сегодня Армению в целом можно назвать удобной для жизни страной с хорошими перспективами. К тому же, в Ереван можно дешево летать из России, при этом разрешено пересекать границу по внутреннему российскому паспорту. Плюс открыты пути по многим другим направлениям и, в отличие от Грузии, нет проблем с получением виз.

В целом, не хочется ставить под сомнение выводы редакции Forbes, ибо во многом они достаточно убедительны. Кроме, пожалуй, утверждения о том, что к россиянам в Армении по-прежнему относятся позитивно, а языковой барьер вообще отсутствует, поскольку большинство армян свободно владеет русским языком Многочисленные факты и официальные заявления должностных лиц опровергают этот вывод Forbes. Так, Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), обратился к послу Армении в Москве Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана. В частности, 3 июня группа россиян, летевшая по маршруту Рим - Ереван - Москва, из-за задержки рейса из Рима не попала на самолет до Москвы, а представители аэропорта Звартноц вместо решения проблемы задержали пассажиров без объяснения причин и поместили их в отдел полиции. Впоследствии российские пассажиры жаловались на многочисленные оскорбления по национальному признаку, которыми их осыпали сотрудники службы безопасности аэропорта.