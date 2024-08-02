Сын Хании выступил с посланием к «сионистскому врагу»

Палестинцы не откажутся от борьбы за свободу «вопреки разрушениям и оккупации». Об этом агентству «Анадолу» сказал Абдусселам Хания, старший сын убитого в Тегеране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании.



«Мое послание этому кровожадному сионистскому врагу заключается в том, что нападения на наших лидеров, продолжающиеся на протяжении более столетия, не смогут нас остановить. Вы не сможете остановить марш и революцию палестинского народа», - сказал Хания.

Сын Хании отметил, что с отцом «расставаться очень трудно», но он «пал смертью мученика на пути борьбы за свободу и права палестинского народа». Хания выразил уверенность, что «благословенная победа палестинского народа близка», «если позволит Всевышний».