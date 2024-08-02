Американская армия готова к войне. Куда ударит Иран?

4000 американских морпехов развернуты в регионе Ближнего Востока. Все базы США находятся в состоянии полной боевой готовности, сообщают израильские и ливанские СМИ.

Отмечается, что Иран может ударить не только по Израилю, но и по американским целям.

В то же время египетский эксперт Хуссейн а-Дик утверждает, что Иран «атакует Тель-Авив таким же образом, что и в апреле, с целью избежать эскалации».