Власти Грузии не знают, на что тратились деньги США

Приостановленная из-за принятия в Грузии закона об «иноагентах» американская программа помощи никак не связана с грузинским бюджетом. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Мы не являемся отсталой страной, находящейся на дотации другого государства. Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать, и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало», - сказал Папуашвили.

Спикер подчеркнул, что граждане Грузии сами создают бюджет страны и пополняют казну, откуда затем происходит распределение денег на разные нужды. По его словам, до сих пор не известно, на что тратились те деньги, которые поступали в страну из-за рубежа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об «иноагентах». До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.