Россияне казнили украинского военнопленного?

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, а также украинские правоохранительные органы из-за появления в сети фото, вероятно, с искалеченным и убитым россиянами украинским пленным.

«В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству», - говорится в публикации украинского омбудсмена в соцсетях.

Лубинец срочно обратился в МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны РФ, а также в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленного и факт этого преступления.

Лубинец выразил мнение, что, распространяя подобные фото и видео в социальных сетях и совершая такие действия, Россия хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных.