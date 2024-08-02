Согласно сообщению пресс-службы министерства, тема учений – «Организация совместных действий в случае чрезвычайных происшествий в Бакинском метрополитене». Руководство учениями осуществлялось Главным оперативным управлением МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Бакинский метрополитен» провели совместные тактико-специальные учения на станции метро «Гянджлик».

Сначала на горячую линию «112» МЧС поступило «сообщение» о «пожаре» в кабельном коллекторе станции метро «Гянджлик». Немедленно к месту «происшествия» были направлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы, Государственной службы пожарного надзора и Бакинского регионального центра.

В связи с условным происшествием сотрудники метрополитена сначала закрыли станцию, включили рабочее освещение в тоннеле, отключили напряжение с контактных рельсов с помощью короткозамыкателей, открыли переходные двери и начали «первичное тушение пожара».

Мобильные пожарно-спасательные группы МЧС оперативно провели разведку и оценку оперативной обстановки с использованием индивидуальных средств защиты, условный пожар был «потушен» в кратчайшие сроки, «пострадавшие» были эвакуированы, им оказали «первую помощь».

После успешного завершения учений были обсуждены их результаты, проведен обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена по вопросам проведения спасательных работ в случае чрезвычайных происшествий на объекте, оказания первой помощи пострадавшим и соблюдения правил безопасности при эвакуации.

В учениях было задействовано 6 единиц техники и 38 сотрудников МЧС.