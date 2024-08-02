Семьи заложников обвиняют Нетаньяху

Семьи заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, выступили с заявлениями для прессы возле военного штаба «Кирия» в Тель-Авиве.

Израильские издания пишут, что это происходит накануне еженедельного митинга, призывающего к ратификации соглашения об освобождении их близких.

«На столе лежит сделка, а [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху осуществляет целенаправленное убийство», — говорит Эйнав Зангаукер, чей сын Матан был похищен ХАМАС 7 октября.

По всей видимости, Эйнав намекает на устранение лидера ХАМАС Исмаила Хании и второго человека в ливанском движении «Хезболла». Фуада Шукра.

Зангаукер обвиняет премьер-министра Израиля в том, что тот «предпочел втянуть нас в эскалацию вместо того, чтобы заключить сделку, которая спасет жизни и предотвратит эскалацию».