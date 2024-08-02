Многотысячный митинг в Стамбуле

Многотысячная акция в поддержку Палестины и в память о главе политбюро движения ХАМАС Исмаиле Хании, убитом 31 июля в Иране, состоялась в Стамбуле в субботу на площади у мечети Айя-София.

Полиция приняла усиленные меры безопасности в районе проведения мероприятия, сообщений о происшествиях не поступало, сообщил телеканал TRT Haber.

Акция, которая одновременно прошла в нескольких странах, была организована неправительственными организациями Турции.

Телеканал Haber напоминает, что изначально ее инициатором выступил Хания, призвав провести 3 августа по всему миру манифестации в поддержку жителей сектора Газа. Участники митинга в Стамбуле держали в руках плакаты с лозунгами «Свободу Палестине», «Израиль, убирайся из Газы», «Наши сердца с ХАМАС, наша поддержка сопротивлению».