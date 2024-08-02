Издание указывает, что к такому выводу он пришел после анализа чат-бота Claude.

Искусственный интеллект (ИИ) может помогать пользователям создавать биологическое оружие. С таким предупреждением обратился к Белому дому биохимик и бывший инспектор ООН Рокко Касагранде, пишет Bloomberg.

Как передает агентство, Касагранде еще весной 2023 года сообщил чиновникам Белого дома США, что ИИ может помочь террористам работать с сильнодействующими токсинами и создавать новые вирусы. Биохимик также утверждал, что искусственный интеллект позволит создать оружие массового поражения в домашних условиях. Источники Bloomberg, знакомые с презентацией ученого, сказали, что встреча с Рокко Касагранде встревожила чиновников США.

Касагранде во время тестирования чат-бота Claude собрал команду экспертов в области микробиологии и вирусологии, которые задавали различные вопросы нейросети. В результате ИИ предложил способы использования патогенов в ракетах для нанесения большего ущерба.

По словам источников Bloomberg, президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности «продемонстрировали интерес» к докладу биохимика. В октябре 2023 года администрация президента США издала указ об усилении контроля за исследованиями искусственных геномов.