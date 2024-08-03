Израильские издания пишут, что стяг еврейского государства был прикреплен к дрону, который завис над крышей турецкого диппредставительства.

В Тель-Авиве над посольством Турции в Израиле в субботу, 3 августа, был поднят флаг Израиля.

Посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар выразил резкий протест МИД еврейского государства. Он заявил, что речь идет о нарушении турецкого суверенитета и дипломатической неприкосновенности.

Посол Торунлар находится в Турции, куда он был отозван в ноябре 2023 года на фоне операции ЦАХАЛ в Газе.