Дрон над посольством Турции в Израиле что происходит?
В Тель-Авиве над посольством Турции в Израиле в субботу, 3 августа, был поднят флаг Израиля.
Израильские издания пишут, что стяг еврейского государства был прикреплен к дрону, который завис над крышей турецкого диппредставительства.
Посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар выразил резкий протест МИД еврейского государства. Он заявил, что речь идет о нарушении турецкого суверенитета и дипломатической неприкосновенности.
Посол Торунлар находится в Турции, куда он был отозван в ноябре 2023 года на фоне операции ЦАХАЛ в Газе.