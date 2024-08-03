Армянам рекомендуют не ездить в «дружественный» Ливан

МИД Армении призывает граждан страны временно воздержаться от поездок в «дружественный» Ливан, если в этом нет острой необходимости, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, МИД настоятельно призывает граждан Армении, проживающих в настоящее время в Ливане, проявлять максимальную осторожность, избегать посещения регионов, подвергшихся атакам в последние дни, а также следовать официальным сообщениям и предупреждениям ливанских властей.