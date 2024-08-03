Самолеты израильских ВВС нанесли во второй половине дня удары по семи населенным пунктам на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, сведения об одном погибшем жителе и шести раненых поступили из поселка Дейр-Сириан. В сводке чрезвычайного медицинского комитета при Минздраве республики указывается, что убит юноша 17 лет, жители, получившие ранения средней тяжести, госпитализированы.

В ответ на налет отряды шиитской милиции «Хезболла» открыли огонь по израильским поселениям в Верхней Галилее. Ракеты были выпущены также по позициям Армии обороны Израиля в пограничных районах Рувейсат и Эс-Саммака на высотах Кфар-Шуба. О последствиях этих ударов сведений не приводится.