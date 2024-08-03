ХАМАС в поисках преемника Хании

Палестинское движение ХАМАС официально заявило о начале консультаций по вопросу выбора преемника убитого 31 июля в Тегеране Исмаила Хании, информируют ливанские СМИ.

Ранее сообщалось, что им может стать Халед Машаль. Однако, как утверждается, кандидатура Машаля не устраивает Тегеран.

Еще один претендент в преемники - Халиль аль-Хайе, заместитель Хании, близкий к иранским кураторам.

В распространенном ХАМАС заявлении говорится, что инициирован обширный консультационный процесс по выбору нового лидера. Речь идет о человеке, который окажется в состоянии заменить Ханию.