Детям Анны и Артема Дульцевых в голову не пришло бы задать подобный вопрос своим родителям. Да они и про настоящие их имена не догадывались, папа всю их короткую жизнь был Людвиг Гиш, мама - Мария Майер-Муньос. Сын и дочь родились в Аргентине и не разговаривают по-русски. К тому же они заметно младше киношного Юры: дочери ориентировочно девять, ее брату семь лет, они не очень задумываются, кто тут «белый», а кто «красный».

О том, что их родители на самом деле российские шпионы, дети узнали уже в самолете, который повез на родину мамы и папы. Об этом обстоятельстве с удовольствием сообщил общественности путинский спикер Дмитрий Песков. Там их встречал сам Владимир Путин, что, наверное, будет одним из самых ярких событий резко изменившейся жизни семьи Гиш, оказавшихся Дульцевыми. Вот только как они его будут позже оценивать, и родители, и дети, никто пока не знает. Могли ли старшие остаться на Западе – большой вопрос, а младшим его никто и не задавал.