Павел Андреевич, вы шпион? горячая тема
« - Павел Андреевич, вы шпион?
– Видишь ли, Юра…»
Людям постарше памятна сцена из советского культового фильма «Адъютант его превосходительства», где мальчик, сын погибшего белогвардейского офицера, спрашивает у своего опекуна капитана Кольцова, не работает ли тот на красных.
Детям Анны и Артема Дульцевых в голову не пришло бы задать подобный вопрос своим родителям. Да они и про настоящие их имена не догадывались, папа всю их короткую жизнь был Людвиг Гиш, мама - Мария Майер-Муньос. Сын и дочь родились в Аргентине и не разговаривают по-русски. К тому же они заметно младше киношного Юры: дочери ориентировочно девять, ее брату семь лет, они не очень задумываются, кто тут «белый», а кто «красный».
О том, что их родители на самом деле российские шпионы, дети узнали уже в самолете, который повез на родину мамы и папы. Об этом обстоятельстве с удовольствием сообщил общественности путинский спикер Дмитрий Песков. Там их встречал сам Владимир Путин, что, наверное, будет одним из самых ярких событий резко изменившейся жизни семьи Гиш, оказавшихся Дульцевыми. Вот только как они его будут позже оценивать, и родители, и дети, никто пока не знает. Могли ли старшие остаться на Западе – большой вопрос, а младшим его никто и не задавал.
Путин пообещал тем из вернувшихся в Россию, кто носит воинские звания, государственные награды, так что мама с папой получат ордена. А что получат сын и дочь? Патриотические «Разговоры о важном» в школе, после того как освоят основы русского языка? Гордость за страну, которую не пускают даже на спортивные соревнования? И какой она будет, Россия, через несколько лет, если в ней сейчас героями считают убийц, а убивают героев? Где на несогласных доносят, начиная с той же школы. В Аргентине или Словении, куда позже перебрались российские разведчики, было поспокойнее и попристойнее.
В этом едва ли не главная трагедия происходящего: Россию, в которой жизнь с каждым годом становится все сложнее, «промотавшиеся отцы» оставляют своим детям, которых никто не спрашивает, нравится им уготованное будущее или нет. Мавр, сделает свое дело и неизбежно уйдет, а внукам придется из букв А, Ж, П и О пытаться сложить слово СЧАСТЬЕ.
- Buenas noches! – приветствовал маленьких аргентинцев Владимир Владимирович в аэропорту. «Спокойной ночи!», лучше не скажешь: впереди потемки.