Израильтяне снова вышли на демонстрации

3 августа 2024, 23:39

Вечером в субботу, 3 августа, израильтяне вышли на демонстрации по всей стране, требуя от правительства Биньямина Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС и освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Израильские «Детали» информируют, что большой митинг на улице Каплан в Тель-Авиве, который проходит каждую субботу, организаторы сегодня отменили – из-за опасений перед ответным ударом Ирана и «Хезболлы» после ликвидаций Фуада Шукра и Исмаила Хании.

Однако на площади Похищенных в Тель-Авиве прошел митинг в поддержку родных заложников. Семьи похищенных также собрались рядом с комплексом Минобороны «Кирия». После сообщения о том, что на переговорах в Каире сегодня не было достигнуто никакого прогресса, мать заложника Матана Зангаукера, заявила, что она чувствует, что ее и других родных похищенных предали: «Расскажите общественности то, что вы говорите за закрытыми дверями: Нетаньяху не заинтересован в сделке, он не хочет возвращать похищенных, он не хочет, чтобы они рассказали, что они там с ними сделали…». В Хайфе прошел традиционный митинг на перекрестке Хорев. Туда пришли тысячи израильтян. На демонстрации выступил бывший министр обороны Моше Яалон. Он сказал, что Нетаньяху несет большую ответственность за «худший провал с безопасностью в истории Израиля».