В аэропорту Дубая стали принимать рубли

Некоторые магазины duty free в международном аэропорту Дубая стали принимать рубли. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель компании Dubai Duty Free уточнил, что оплата покупок рублями стала возможна с 1 августа. Путешественники могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов беспошлинной торговли.

Ряд магазинов, расположенных во втором терминале аэропорта, российскую валюту еще не принимает. Сотрудник одного из таких магазинов рассказал, что функция оплаты товаров рублями появится после урегулирования технических вопросов, произойдет это в ближайшее время.

Магазины duty free в аэропорту также принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay.