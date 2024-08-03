Ракетный удар по украинскому городу

Украинские издания сообщают о нескольких взрывах в районе города Чугуев в Харьковской области. По их сведениям, российская армия ударила по району ракетами.

Подробной информации о последствиях удара нет.

Чугуев находится в 20 км на юго-востоке от окраины Харькова и примерно в 40 км от российской границы. Рядом с городом расположен военный аэродром, этот район постоянно подвергается российским ударам.