«Нападение на Израиль 7 октября было стратегической ошибкой». Такое заявление сделал в интервью британской газете The Economist неназванный высокопоставленный источник, близкий к лидерам ХАМАС в секторе Газа.

По его словам, лидеры ХАМАС большей частью осознали, что это была ошибка.

Издание обращает внимание на то, что заявление прозвучало вскоре того, как в Тегеране был убит Исмаил Хания.

Признание последовало после аналогичных заявлений, опубликованных в Wall Street Journal из переписки Яхьи Синвара, в которой тот сетовал, что 7 октября он заявил, что «все вышло из-под контроля». Комментируя взятие в заложники женщин и детей, он добавил: «Люди повелись на это, и этого не должно было случиться».