У берегов Йемена торговое судно подбили ракетой

Торговое судно, атакованное у побережья Йемена, было поражено ракетой. Первоначальная информация о пожаре на борту не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), распространенном в X.

«Офицер по вопросам безопасности сообщает, что судно было поражено ракетой. Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено. Судно продолжает движение в порт назначения», - информировал центр.

По его данным, инцидент произошел в 125 морских милях к востоку от Адена.

UKMTO пояснил, что речь идет о том же нападении, о котором уже сообщалось в субботу. Оно было классифицировано как атака, но позднее центр со ссылкой на капитана передал, что «взрыв небольшой силы» был замечен «поблизости от судна». Повреждений не было, вся команда в безопасности, судно следует в пункт назначения.