Тысячи венесуэльцев вышли на улицы. Лидер оппозиции обещает идти до конца
В Каракасе в субботу, 3 августа, прошла многотысячная демонстрация. Выступившая на ней лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что победу на президентских выборах 28 июля одержал кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес, передают зарубежные СМИ.
«Мы никогда не были так близко к окончательной победе, как сегодня», - указала Мачадо, отметив, что «гордится венесуэльцами, которые хотят и добьются перемен».
Лидер оппозиции пообещала продолжать борьбу до конца. По ее словам, «режим никогда не был таким слабым, как сегодня… Они потеряли всякую легитимность, мир это знает».
Манифестанты, которые собрались на центральном проспекте Лас-Мерседес в деловой части Каракаса, приветствовали Мачадо и вместе с ней исполнили гимн Венесуэлы.
Демонстрация носила мирный характер и завершилась без инцидентов.
28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет страны после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% избирателей, за его основного соперника Гонсалеса, кандидата от крайне правой оппозиции, - 43,18%. Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражения на выборах.