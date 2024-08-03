Тысячи венесуэльцев вышли на улицы. Лидер оппозиции обещает идти до конца

В Каракасе в субботу, 3 августа, прошла многотысячная демонстрация. Выступившая на ней лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что победу на президентских выборах 28 июля одержал кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес, передают зарубежные СМИ.

«Мы никогда не были так близко к окончательной победе, как сегодня», - указала Мачадо, отметив, что «гордится венесуэльцами, которые хотят и добьются перемен».

Лидер оппозиции пообещала продолжать борьбу до конца. По ее словам, «режим никогда не был таким слабым, как сегодня… Они потеряли всякую легитимность, мир это знает».