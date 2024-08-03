Фаррух Махмудов в интервью haqqin.az: «Азербайджан на Олимпиаде обыграл США и Китай, обогнал Францию. Я доволен!»

Эльмир Алиев, Париж 01:18

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3, хоть и не вышла в плей-офф олимпийского турнира в Париже, наделала тут много шума, заставив писать о себе ведущие мировые СМИ. Чего стоит только одна победа над олимпийскими чемпионками Токио-2020 американками?! В тот день в США об успехе Азербайджана говорили и писали едва ли не больше, чем о медалях американских спортсменов в других видах спорта.

Затем азербайджанские баскетболистки обыграли Китай, одержав волевую победу в невероятной борьбе, и были очень близки к попаданию в заветную шестерку команд-участниц плей-офф. Но не хватило буквально пары точных бросков. Тем не менее, впервые выступающий на Олимпийских играх Азербайджан оставил позади в турнирной таблице… сборную Франции – хозяев турнира. Можно ли назвать выступление сборной Азербайджана успешным? - Впечатления от выступления нашей команды весьма положительные, - отвечает в интервью haqqin.az вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана Фаррух Махмудов. - Хочу сказать большое спасибо команде, которая сражалась до конца. Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в четвертьфинал.

Обыграли такие сильные команды, как США и Китай. Обогнали в итоговой турнирной таблице Францию. Американки победили на прошлой Олимпиаде, китаянки – лидеры мирового рейтинга, француженки – хозяева Игр и третьи в табели о рангах. Мы показали всему миру, что в Азербайджане есть баскетбол 3х3. Все были в шоке, когда мы попали на Олимпиаду. Это большое достижение, что мы в Париже подняли флаг Азербайджана, впервые в истории страны выступив в командном игровом виде спорта. Надеюсь, что победы сборной Азербайджана на Олимпиаде дадут большой толчок развитию женского баскетбола в нашей стране, да и в целом детского баскетбола. - Во второй день соревнований азербайджанские баскетболистки сенсационно обыграли США, оказавшись в центре внимания мировых медиа. Но затем было три поражения подряд. Победа над США отняла слишком много сил, в том числе эмоциональных? - Мы долго обсуждали это с нашим тренером Ратомиром Деличем. Что пошло не так после победы над США? Мы чувствовали, что не было той энергии, которая была в матче с американками. Потом было такое чувство, что на матчи с большими державами – Америкой и Китаем – команда настраивалась по-особому (улыбается). Но получилось то, что получилось. Результат не изменить. Честно говоря, я доволен результатом. Мы на Олимпиаде, и мы доказали миру, что мы приехали сюда не туристами.

- Бесспорно, лучшим игроком в сборной Азербайджана была Тиффани Хейс. Как охарактеризуете ее игру на турнире? - Тиффани и бросала точно, и успевала на подборах. Молодец! Она до конца боролась за Азербайджан, за наш флаг. Тиффани – большая звезда в США. На фото в своем Instagram она с флагом Азербайджана и горда тем, что выступает за нашу страну. Это видит весь мир.

- Какую оценку дадите другим нашим баскетболисткам? - Все – большие умницы! Дина Ульянова смогла собраться, несмотря на то, что некоторые игры у нее не получались. Дине удалось сделать на площадке то, что нужно было. Александра Молленхауэр забрасывала важнейшие мячи. Она давно играет за Азербайджан, выросла в нашей стране. Мы ее очень сильно любим. Мерседес Уолкер сейчас находится в форме, в которой давно не была. Но возраст дает о себе знать. Она тоже делала на площадке то, что ей надо было делать – кому-то поставить блок, кого-то слегка прижать (улыбается). - Выбор в Азербайджане невелик. В связи с этим вряд ли в команде будут серьезные изменения на следующий олимпийский цикл? - Об этом пока сложно говорить. На Кубок Европы в Вене в конце августа поедет команда, где вместо Тиффани Хейс будет Татьяна Денискина. Хейс – баскетболистка женской НБА и должна вернуться в Америку. Денискина все это время была с нами, тренировалась с командой. Надеюсь, что и на Кубке Европы покажем высокий результат.