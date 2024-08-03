По ее информации, в настоящее время штаб-квартира БНД в Берлине напоминает раскаленную печь - в 3,5 тыс. офисов нет кондиционеров.

Сотрудники Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) не могут сосредоточиться на работе из-за жары в офисах. В помещениях отсутствует система кондиционирования, пишет газета Bild am Sonntag.

«Иногда температура поднимается до 30-33 градусов Цельсия. Трудно сосредоточиться на чем-то», - сказал Bild am Sonntag один из сотрудников БНД.

Аномальная жара в комплексе Федеральной разведывательной службы обусловлена тем, что здания облицованы специальным металлическим фасадом. Для этого было использовано более 20 тыс. тонн стали.

«Здесь как будто находишься в тепловом боксе, а окна похожи на горящее стекло», - отметил сотрудник БНД. В общей сложности в здании порядка 12 тыс. окон, которые усиливают тепловое воздействие солнца. В штаб-квартире Федеральной разведслужбы работают примерно 4 тыс. сотрудников, в их распоряжении 3,5 тыс. вентиляторов, которые не очень помогают переносить жару, отмечает газета.

«Несмотря на жару, безопасность гарантирована», - отметил директор БНД Мартин Хайнеман.

Собственником здания является Федеральное агентство по управлению недвижимым имуществом. «В рамках проектирования нового здания кондиционирование воздуха в принципе не планировалось», - сообщила газете представитель ведомства Кристиане Воринг. По ее словам, согласно требованиям и рекомендациям того времени, «кондиционирование воздуха в этих помещениях не было необходимым».