Рейтинг правящей в Германии коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые», Свободная демократическая партия) упал до самого низкого значения с момента ее прихода к власти в 2021 году.

В 2021 году коалиционное правительство в Германии было избрано большинством в 52% голосов. За «зеленых» готовы проголосовать лишь 10% респондентов. Это на один п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, это самый худший результат для партии с 2018 года. Социал-демократы - партия канцлера ФРГ Олафа Шольца - набирают 15% (без изменений). Свободные демократы заручились поддержкой только 5% избирателей.

Лидирует по-прежнему консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31% (плюс 1 п.п.). Это больше, чем у трех правящих партий вместе взятых. На втором месте ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 18% (без изменений).

Партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW), лидер которой выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, потеряла 1 п.п. и получает 9%. Левую партию поддерживают только 3% опрошенных. С таким результатом она не прошла бы в Бундестаг (парламент ФРГ).

Очередные выборы в Бундестаг, как ожидается, пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и будет выбран новый канцлер. Действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на этот пост.