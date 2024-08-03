«Ракетный дождь» на Израиль обновлено 02:50
Ливанское движение «Хезболла» заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля в ответ на обстрелы юга Ливана.
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Вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
Телеканал Al Mayadeen сообщил, что боевики выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях. По его информации, израильские средства ПВО отражают ракетно-минометную атаку. Сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.