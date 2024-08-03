Российский пианист умер в тюрьме после голодовки
В Биробиджане скончался солист областной филармонии, 39-летний пианист Павел Кушнир, арестованный по делу о публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) из-за антивоенных роликов на YouTube. О его гибели в СИЗО сообщила глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова.
«Официально об этом не было объявлено. Мы получили письмо от его сокамерников и вообще получили письма из этого СИЗО, то есть сомнений больших нет, что он погиб», — сказала она в эфире «Настоящего времени».
Подруга детства Кушнира, пианистка Ольга Шкрыгунова подтвердила гибель музыканта в СИЗО. По ее словам, он сидел на сухой голодовке и «его тело не выдержало». Смерть наступила 27 июля. Причины объявления голодовки и подробности пребывания пианиста в СИЗО неизвестны.
Дело против Кушнира было возбуждено из-за четырех видео, в которых сотрудники ФСБ усмотрели «призывы к насильственному свержению конституционного строя в России путем революции». В своих роликах музыкант критиковал действия президента РФ Владимира Путина, призывал прекратить войну в Украине и освободить политзаключенных.
О задержании Кушнира стало известно 31 мая, силовики обнаружили у него самодельное удостоверение «агента ФБР». На тот момент на канал пианиста «Иноагент Малдер» на YouTube были подписаны пять человек. Ему грозило 7 лет лишения свободы.