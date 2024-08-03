Российский пианист умер в тюрьме после голодовки

В Биробиджане скончался солист областной филармонии, 39-летний пианист Павел Кушнир, арестованный по делу о публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) из-за антивоенных роликов на YouTube. О его гибели в СИЗО сообщила глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Официально об этом не было объявлено. Мы получили письмо от его сокамерников и вообще получили письма из этого СИЗО, то есть сомнений больших нет, что он погиб», — сказала она в эфире «Настоящего времени».