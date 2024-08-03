У Нетаньяху развязаны руки. Байдена больше нет

Чиновник утверждает, что Байден, когда еще думал баллотироваться на новый срок, стремился «сдерживать» Нетаньяху, говорил ему, чтобы тот «не реагировал слишком резко на атаки Ирана. ...И Иран знал об этом, и потому воспользовался ситуацией, чтобы атаковать Израиль».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как президент США Джо Байден решил сойти с предвыборной президентской гонки, чувствует себя свободнее и смелее, чтобы противостоять Ирану. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По мнению чиновника, теперь Нетаньяху уверен, что отныне сможет куда активнее и мощнее атаковать врагов Израиля и при этом сохранять полную и безоговорочную поддержку США.

Чиновник также говорит, что решение Байдена отказаться от переизбрания «в значительной степени меняет правила игры» в регионе, поскольку Иран планировал использовать его кампанию в своих целях.

Другой высокопоставленный израильский чиновник, цитируемый в публикации, утверждает, что Байден хочет прекращения огня. «Вот так он хочет завершить свой срок. Разговор, который они провели два дня назад, был напряженным», — добавляет чиновник, повторяя другие недавние сообщения о телефонном разговоре двух лидеров.

Ранее Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что президент США Джо Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на Исмаила Ханию. По словам одного из источников издания, Байдену не понравилось, что Нетаньяху во время визита в Вашингтон на прошлой неделе говорил о заключении сделки о заложниках, а потом атаковал резиденцию в Тегеране, где находился один из лидеров ХАМАС.