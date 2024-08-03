Трамп поздравляет Путина с «великолепной сделкой»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными с западными странами.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

По мнению Трампа, для Вашингтона эта сделка была «ужасной»: «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки».