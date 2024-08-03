Легендарный Тедди Ринер боролся на Олимпиаде со спортсменом, который весит на 60 кг меньше

3 августа на Олимпийских играх в Париже прошел смешанный командный турнир дзюдоистов. В четвертьфинале Франция встретилась с Южной Кореей - противостояние сборных запомнилось схваткой 4-кратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера с Ли Ен Хваном, который оказался легче противника примерно на 60 килограммов.

Двухметровый Ринер (205 сантиметров) весит почти 140 килограммов, кореец же ниже почти на 30 сантиметров и выступает в категории до 81 кг. Ожидаемо, Ринер не испытал проблем - затратил на победу всего 90 секунд. Этот результат принес французам выход в полуфинал.

Корейцы не нарушили никаких правил, выпустив более легкого бойца. Запрещено ставить спортсмена из весовой категории выше, чем та, в которой проводится поединок. Однако странно, что против Ринера не появился Ким Мин Чон весом почти 134 кг. В итоге корейцы практически ничего не противопоставили французским дзюдоистам - уступили 1:4, победив лишь в одной схватке.

Командный микст в дзюдо впервые появился на прошлой Олимпиаде в Токио — чемпионами турнира оказались французы. В этом олимпийском турнире Франция вновь победила, одолев в финале Японию – 4:3.