Медсестру арестовали за одну фразу об Украине

Российские издания передают, что Елену Николаенкову, постовую медсестру в Калининградской больнице, задержали 1 августа. Поводом для задержания стала одна строчка в телеграм-чате группы фанатов Масяни, которую она написала в апреле. Фраза касалась продвижения по территории России «Русского добровольческого корпуса». Елена назвала бойцов запрещенной в России организации «красавчиками».

На заседании судья спрашивала у дочери обвиняемой, Марии, о том, знает ли она о политической активности мамы, с каким плакатом Николаенкова вышла на митинг в 2022 году. Дочь ответила, что мама всегда выступала на мир, не более того. Девушка добавила, что Елена — очень добрый, работящий и вежливый человек, спасающий жизни.

Сама Елена в суде рассказала, что деньги на первоначальный взнос на покупку квартиры ей дали ее дядя и тетя, которые живут в Украине, в Ровно. «Это люди, благодаря которым я не бездомная, а теперь на них падают бомбы! Я чувствую огромный стыд и огромную вину за то, что в кармане у меня российский паспорт. Половина моей семьи здесь, половина - в Украине, и каких взглядов я должна придерживаться?» — плача, сказала из клетки медсестра.

Суд отправил Елену Николаенко под стражу на два месяца, до 1 октября 2024 года.