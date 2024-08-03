Французский прыгун с шестом половым органом сбил планку и не попал в финал Олимпиады ФОТО, ВИДЕО
Французский легкоатлет Антони Аммирати не смог выйти в финал олимпийских соревнований по прыжкам с шестом.
Аммирати не преодолел планку на высоте 5 метров и 70 сантиметров.
В одной из попыток он сбил планку нестандартным образом: сначала Аммирати задел планку коленями, а потом зацепил ее половым органом, после чего она была окончательно сбита.
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