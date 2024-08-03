«Ван Гог, вставай!»: белорусский художник хотел «разбудить» знаменитого художника

Власти Франции потребовали выдворения из ЕС белорусского художника-акциониста Алексея Кузьмича, который раскапывал могилу знаменитого художника Винсента ван Гога на кладбище в коммуне Овер-сюр-Уаз , сообщает Радио Франс Интернасьональ на своем сайте.

В постановлении дирекции по вопросам миграции префектуры департамента Валь-д’Уаз, опубликованном в фейсбуке акциониста, говорится, что Кузьмич обязан «немедленно покинуть Францию и вернуться в страну своего гражданства или отправиться в любую другую страну, куда ему разрешен въезд, кроме стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии».

Также в документе префектуры Валь-д’Уаз говорится, что Кузьмич прибыл во Францию без требующихся по закону документов и визы и проживал во Франции в нелегальном статусе. Кузьмичу присудили штраф в 3000 евро и назначили месяц условного заключения. Сейчас акционист находится в центре для административно задержанных в Ле Мениль-Амло под Парижем.

Кузьмича задержали 29 июля за раскапывание могилы Винсента ван Гога в день рождения художника. Акционист включил сигнал будильника и начал раскапывать могилу, выкрикивая «Художник, вставай!»

В апреле 2021 года Кузьмича уже задерживали в Париже при попытке проникнуть в Елисейский дворец с горящей бутылкой, напоминающей «коктейль Молотова». Таким образом он якобы хотел указать на недостаточность помощи белорусским оппозиционерам со стороны ЕС. С собой у художника было также письмо президенту Эммануэлю Макрону.