Украина «встревожена»

Украина с «тревогой» отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет The Washington Post.

«Информация о соглашении по заключенным — результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном — вызвала настороженность некоторых украинцев», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что украинцы «с паникой» относятся к возможному сокращению поставок оружия и денег из-за рубежа. В частности, после обмена заключенными мэр Киева Виталий Кличко сказал, что это может стать тенденцией.