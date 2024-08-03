Молодежь из 60 стран собралась в Лачине
В Лачине состоялась официальная церемония открытия V Летнего лагеря диаспорской молодежи “Молодежь во имя зеленого мира”.
В Лачинском районе, олицетворяющим богатое историческое наследие Карабаха и живописную природу, состоялась официальная церемония открытия V Летнего лагеря диаспорской молодежи “Молодежь во имя зеленого мира”.
На церемонии открытия лагеря выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, завотделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, заместитель министра культуры Фарид Джафаров.
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов представил общую информацию о возрождении и развитии Лачина, высоко оценил проведение в деоккупированном городе V Летнего лагеря диаспорской молодежи. Он отметил, что организация в Лачине столь торжественного мероприятия для представителей молодежи, прибывших из 60 стран, вызывает чувство большой гордости.
Председатель Госкомитета Ф.Мурадов, поприветствовав участников, говорил о значении проведения столь грандиозного мероприятия именно в Лачине – одном из самых красивых уголков Азербайджана, героизме, проявленном азербайджанской армией и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в освобождении от оккупации, осуществляемых высокими темпами восстановительно-созидательных работах. Ф.Мурадов особо подчеркнул роль молодежи в решении вопросов, связанных с доведением до международной общественности азербайджанских реалий, сути армяно-азербайджанского конфликта. Коснувшись значения лагеря, председатель представил информацию о реализованных комитетом проектах. Он сказал, что азербайджанские общины, осуществляющие в настоящее время деятельность за рубежом, находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, довел до внимания, что в соответствии с этим проекты, осуществляемые Государственным комитетом по работе с диаспорой, служат укреплению, интенсификации связей соотечественников, проживающих за рубежом, с Азербайджаном, тому, чтобы они не забывали родной язык, пропаганде азербайджанской истории и культуры, констатировал, что молодежная политика Азербайджанского государства рассчитана на развитие молодежи, где бы она ни проживала, успешное выполнение ею гражданского долга.
Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева расценила участие в летних лагерях диаспорской молодежи очень грамотных и патриотически настроенных представителей молодежи как факт, заслуживающий одобрения.
Представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, отметив, что Фонд вносит большой вклад в развитие молодежи и выявление ее талантов, подчеркнул, что в этом контексте лагерь также представляет огромное значение.
Заместитель министра культуры Фарид Джафаров сказал, что летние лагеря диаспорской молодежи, как платформа, оказывают весьма позитивное влияние на развитие молодежи.
После официальной части церемония открытия была продолжена художественной частью в исполнении известных мастеров искусств Азербайджана.
Первая сессия V Летнего лагеря была посвящена общей деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и функционирующим за рубежом домам Азербайджана. В работе сессии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, а также ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Вазех Аскеров.
Заместитель председателя комитета Эльшад Алиев проинформировал участников о направлениях деятельности комитета и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, реализованных ими проектах, координационных советах, роли азербайджанской диаспоры в международных отношениях, в том числе диаспорской политике нашей страны, постоянной заботе государства о проживающих за рубежом азербайджанцах.
Заместитель председателя отметил, что одно из важных направлений деятельности комитета заключается в открытии домов Азербайджана в различных странах мира. Подчеркнув, что в 15 странах функционируют 29 домов, Э.Алиев сказал, что комитет обеспечивает дома Азербайджана всеми необходимыми средствами, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, могут бесплатно проводить здесь мероприятия, организовывать кружки, смотреть фильмы, словом, каждый член азербайджанской общины может эффективно проводить здесь свой досуг.
На сессии было отмечено, что дома Азербайджана представляют большое значение с точки зрения консолидации диаспоры, демонстрации ими солидарности, пропаганды азербайджанской культуры в странах проживания.
Затем слово было предоставлено ректору Карабахского университета Шахину Байрамову. Ректор подробно проинформировал молодежь об университете, призвал их к ознакомлению и сотрудничеству с университетом.
Выступивший далее ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Вазех Аскеров представил информацию о возглавляемом им университете, его истории и достижениях. Он довел до внимания, что многие выпускники университета являются ведущей силой нефтяной промышленности – важнейшей отрасли экономики страны.
В заключение заместитель председателя Эльшад Алиев ответил на многочисленные вопросы молодежи о деятельности комитета, работе аккаунтов его социальных сетей и на др. темы.
В рамках мероприятия Азербайджанский национальный музей ковра организовал уголок ковра, где были представлены образцы ковров всех регионов.
Отметим, что V Летний лагерь диаспорской молодежи, который продлится с 1 по 7 августа, организован Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева. В V Летнем лагере участвуют 115 представителей молодежи из 60 стран. Среди них находятся как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану.