Молодежь из 60 стран собралась в Лачине

Рамиль Алиев, собкор 09:45

В Лачине состоялась официальная церемония открытия V Летнего лагеря диаспорской молодежи “Молодежь во имя зеленого мира”. В Лачинском районе, олицетворяющим богатое историческое наследие Карабаха и живописную природу, состоялась официальная церемония открытия V Летнего лагеря диаспорской молодежи “Молодежь во имя зеленого мира”. На церемонии открытия лагеря выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, завотделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов представил общую информацию о возрождении и развитии Лачина, высоко оценил проведение в деоккупированном городе V Летнего лагеря диаспорской молодежи. Он отметил, что организация в Лачине столь торжественного мероприятия для представителей молодежи, прибывших из 60 стран, вызывает чувство большой гордости. Председатель Госкомитета Ф.Мурадов, поприветствовав участников, говорил о значении проведения столь грандиозного мероприятия именно в Лачине – одном из самых красивых уголков Азербайджана, героизме, проявленном азербайджанской армией и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в освобождении от оккупации, осуществляемых высокими темпами восстановительно-созидательных работах. Ф.Мурадов особо подчеркнул роль молодежи в решении вопросов, связанных с доведением до международной общественности азербайджанских реалий, сути армяно-азербайджанского конфликта. Коснувшись значения лагеря, председатель представил информацию о реализованных комитетом проектах. Он сказал, что азербайджанские общины, осуществляющие в настоящее время деятельность за рубежом, находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, довел до внимания, что в соответствии с этим проекты, осуществляемые Государственным комитетом по работе с диаспорой, служат укреплению, интенсификации связей соотечественников, проживающих за рубежом, с Азербайджаном, тому, чтобы они не забывали родной язык, пропаганде азербайджанской истории и культуры, констатировал, что молодежная политика Азербайджанского государства рассчитана на развитие молодежи, где бы она ни проживала, успешное выполнение ею гражданского долга. Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева расценила участие в летних лагерях диаспорской молодежи очень грамотных и патриотически настроенных представителей молодежи как факт, заслуживающий одобрения.

Представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, отметив, что Фонд вносит большой вклад в развитие молодежи и выявление ее талантов, подчеркнул, что в этом контексте лагерь также представляет огромное значение. Заместитель министра культуры Фарид Джафаров сказал, что летние лагеря диаспорской молодежи, как платформа, оказывают весьма позитивное влияние на развитие молодежи. После официальной части церемония открытия была продолжена художественной частью в исполнении известных мастеров искусств Азербайджана. Первая сессия V Летнего лагеря была посвящена общей деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и функционирующим за рубежом домам Азербайджана. В работе сессии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, а также ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Вазех Аскеров.