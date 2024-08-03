США и Израиль ожидают удара Ирана в понедельник

Американские и израильские чиновники считают, что Иран может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа, сообщили источники Axios. Издание отмечает, что на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.

Визит американского генерала был запланирован еще до эскалации. Однако, как пишет Axios, он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки в апреле.