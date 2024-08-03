Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 10:30

Иран арестовал более двух десятков человек, в том числе старших офицеров разведки, чиновников и сотрудников гостевого дома в Тегеране, где был ликвидирован Исмаил Хания. Пока Израиль находится в состоянии тревожного ожидания иранского удара в качестве ответа на ликвидацию лидера ХАМАС, в Тегеране началась тотальная проверка всей службы, отвечающей за охрану высших должностных лиц. КСИР, что называется, «поставили на уши», и верховный лидер Али Хаменеи уже дважды собирал у себя руководство корпуса, требуя ответа на два принципиальных вопроса: как такое могло произойти и где гарантии, что подобное не произойдет вновь. Тут ведь и ответный удар по Израилю наносить не с руки – а вдруг израильтяне после этого высшее руководство Ирана ликвидируют?

Мнется КСИР, не дает ответа, единственное, что он смог – это выдвинул версию, что Хания был уничтожен группой диверсантов, которые со склона горы запустили в его спальню ракету. А между тем на Западе сообщают, что один из лидеров ХАМАС был убит взрывным устройствами, заложенным заблаговременно в его комнате, и сделали это местные агенты, завербованные «Моссадом» в службе «Ансар аль-Махди», которая отвечает за охрану иранских высших должностных лиц. А ведь всего за четыре дня до ликвидации министр разведки страны Сейед Эсмаил Хатиб громко заявлял местным СМИ, что Иран «разрушил и уничтожил сеть лазутчиков «Моссада», которые убивали некоторых наших ученых и организовывали акты саботажа на ключевых объектах» страны. Впрочем, если учесть, сколько раз за последние годы иранские спецслужбы выступали с подобными заявлениями, то вся израильская агентурная сеть в Иране была уничтожена по меньшей мере трижды. И, что примечательно, после каждого ее «уничтожения» она осуществляла все более дерзкие и сложные операции. То секретный архив с документами по ядерной программе из Ирана вывезет, то высокопоставленных офицеров разведки КСИР посреди Тегерана похитит и допросит. То вот как теперь – высокопоставленного зарубежного гостя ликвидирует.

Право, это не система безопасности, а сыр с дырками какой-то получается. Причем чем дальше, тем дырок больше. Как сообщают источники в Иране, там за последние два дня были полностью пересмотрены протоколы безопасности для высокопоставленных чиновников, у них сменили все электронные гаджеты, «носишь с собою смартфон – носишь персонального шпиона», усилили охрану их резиденций. Но насколько это обезопасит их в дальнейшем, сказать трудно. Ведь все эти гаджеты-шматжеты, пуленепробиваемые окна, бронированные автомобили и даже системы противовоздушной обороны имеют одну общую для всех уязвимую точку – человека, который всем этим хозяйством управляет и его обслуживает. А с этим, как показывает происходящее в Иране, все далеко, мягко говоря, неблагополучно. В ту же службу «Ансар аль-Махди» отбирают только самых проверенных, самых надежных. Даже принятые туда люди подвергаются постоянным проверкам, вплоть до регулярных допросов на полиграфе. И сильно это помогло тому же Хании? Или более десятку ключевых фигур иранской ядерной программы, которых в 2020 году израильская агентура отстреливала как мишени в тире, а для ликвидации Мохсена Фахризаде вообще доставили в Иран робота-убийцу с дистанционным управлением?