В Тегеране летят головы главная тема
Иран арестовал более двух десятков человек, в том числе старших офицеров разведки, чиновников и сотрудников гостевого дома в Тегеране, где был ликвидирован Исмаил Хания.
Пока Израиль находится в состоянии тревожного ожидания иранского удара в качестве ответа на ликвидацию лидера ХАМАС, в Тегеране началась тотальная проверка всей службы, отвечающей за охрану высших должностных лиц.
КСИР, что называется, «поставили на уши», и верховный лидер Али Хаменеи уже дважды собирал у себя руководство корпуса, требуя ответа на два принципиальных вопроса: как такое могло произойти и где гарантии, что подобное не произойдет вновь. Тут ведь и ответный удар по Израилю наносить не с руки – а вдруг израильтяне после этого высшее руководство Ирана ликвидируют?
Мнется КСИР, не дает ответа, единственное, что он смог – это выдвинул версию, что Хания был уничтожен группой диверсантов, которые со склона горы запустили в его спальню ракету. А между тем на Западе сообщают, что один из лидеров ХАМАС был убит взрывным устройствами, заложенным заблаговременно в его комнате, и сделали это местные агенты, завербованные «Моссадом» в службе «Ансар аль-Махди», которая отвечает за охрану иранских высших должностных лиц.
А ведь всего за четыре дня до ликвидации министр разведки страны Сейед Эсмаил Хатиб громко заявлял местным СМИ, что Иран «разрушил и уничтожил сеть лазутчиков «Моссада», которые убивали некоторых наших ученых и организовывали акты саботажа на ключевых объектах» страны. Впрочем, если учесть, сколько раз за последние годы иранские спецслужбы выступали с подобными заявлениями, то вся израильская агентурная сеть в Иране была уничтожена по меньшей мере трижды.
И, что примечательно, после каждого ее «уничтожения» она осуществляла все более дерзкие и сложные операции. То секретный архив с документами по ядерной программе из Ирана вывезет, то высокопоставленных офицеров разведки КСИР посреди Тегерана похитит и допросит. То вот как теперь – высокопоставленного зарубежного гостя ликвидирует.
Право, это не система безопасности, а сыр с дырками какой-то получается. Причем чем дальше, тем дырок больше.
Как сообщают источники в Иране, там за последние два дня были полностью пересмотрены протоколы безопасности для высокопоставленных чиновников, у них сменили все электронные гаджеты, «носишь с собою смартфон – носишь персонального шпиона», усилили охрану их резиденций. Но насколько это обезопасит их в дальнейшем, сказать трудно.
Ведь все эти гаджеты-шматжеты, пуленепробиваемые окна, бронированные автомобили и даже системы противовоздушной обороны имеют одну общую для всех уязвимую точку – человека, который всем этим хозяйством управляет и его обслуживает. А с этим, как показывает происходящее в Иране, все далеко, мягко говоря, неблагополучно.
В ту же службу «Ансар аль-Махди» отбирают только самых проверенных, самых надежных. Даже принятые туда люди подвергаются постоянным проверкам, вплоть до регулярных допросов на полиграфе. И сильно это помогло тому же Хании? Или более десятку ключевых фигур иранской ядерной программы, которых в 2020 году израильская агентура отстреливала как мишени в тире, а для ликвидации Мохсена Фахризаде вообще доставили в Иран робота-убийцу с дистанционным управлением?
Деградация КСИР как спецслужбы началась не вчера. Потрясающие факты об истинном положении дел в ней были вскрыты еще в марте 2023 года, когда произошла утечка секретной стенограммы встречи командования Корпуса с Али Хаменеи. Деморализация, продажа данных Израилю и готовность совершить покушение на великого аятоллу – вот только часть тех проблем, которые тогда были озвучены самими высокопоставленными офицерами КСИР и входящих в него служб.
Эта стенограмма произвела эффект разорвавшейся бомбы, но не привела ни к каким серьезным последствиям. Все потому, что если браться за реформу КСИР, этого государства в государстве, то реформировать надо сверху до низу, отстраняя от должностей большое количество нынешних его командиров. Иными словами, оттоптать мозоли и затронуть интересы, в том числе и финансовые, массы серьезных людей в погонах и без.
Не в том состоянии иранский режим, чтобы затевать такую опасную игру со своими «преторианцами». А потому – и нынешние чистки к серьезному оздоровлению в КСИР не приведут, и дыры в системе безопасности Ирана не заделают. Так все и останется: очередная израильская атака, иранские чистки – и так по кругу.