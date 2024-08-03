Маск предрек гражданскую войну

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне беспорядков в Великобритании заявил о «неизбежности гражданской войны в стране». Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Гражданская война неизбежна», - написал бизнесмен, комментируя одно из видео с беспорядков в британских городах.

Антимигрантские протесты начались в различных городах Великобритании с участием в общей сложности нескольких тысяч человек. Как сообщили британские СМИ, крупные акции прошли в Манчестере, Портсмуте, Белфасте и городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл.